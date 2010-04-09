Експерт не радить Януковичу «винаходити велосипед»

Директор GMT Group, політолог Анатолій ЛУЦЕНКО заявляє, що проект нового закону про столицю, який було презентовано на недавньому засіданні Кабінету міністрів й відправлено на доопрацювання, вже викликав серйозний резонанс у політичному середовищі.

Про це йдеться в коментарі А.ЛУЦЕНКА, переданому агентству УНІАН.

За його словами, навіть «регіонали» неоднозначно відреагували на плани фактичної ліквідації місцевого самоврядування в столиці, а опозиційні політики - як місцевого, так і всеукраїнського рівня - теж заслужено ополчилися на скандальну ініціативу.

«У цьому контексті призначення Миколи БІЛОБЛОЦЬКОГО спецпредставником Кабміну в Київдержадміністрації є досить успішним тактичним ходом «регіоналів» із погляду закріплення свого впливу в столиці», – зазначив А.ЛУЦЕНКО. Він заявив, що М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ – «сильний адміністратор і господарник, а тож, можна очікувати, що його посада постійного представника в КМДА не буде технічною».

Експерт підкреслив, що, вирішуючи так звану «київську проблему», Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не обов`язково «винаходити велосипед», адже кардинальні зміни закону про столицю – шлях дуже складний, ризикований і розтягнутий у часі. Водночас, у питаннях регіональної кадрової політики нова команда вже продемонструвала вміння швидко переформатувати під себе владу, новопризначені голови обласних держадміністрацій – усі вихідці з середовища Партії регіонів, зазначив політолог.

«Тому, нова АП об`єктивно буде вимушена вирішувати «проблему ЧЕРНОВЕЦЬКОГО». Якщо владна команда це усвідомлює, то повинна виробити стратегію закріплення свого впливу в столиці. Тим більше, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його оточення політично й іміджево знекровлені», – вважає політолог.

На думку А.ЛУЦЕНКА, «нові вибори мера для «регіоналів» у Києві - свідомо програшний сценарій, а ось призначення «свого» голови КМДА, того ж Василя ГОРБАЛЯ або Олексія ОМЕЛ’ЯНЕНКА, може бути достатньо успішним ходом».