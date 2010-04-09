Азаров їде до Путіна

Завтра у Москві прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зустрінеться з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ, за підсумками телефонної розмови прем`єр-міністрів двох країн.

«В.ПУТІН і М.АЗАРОВ домовилися провести 10 квітня робочу зустріч у Москві», - зазначається у повідомленні.

Сторони під час телефонної розмови обговорили актуальні моменти торговельно-економічної взаємодії двох країн, зокрема в енергетичній співпраці.