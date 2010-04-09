Експерт радить опозиції взяти до уваги: коаліція легітимізована

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що рішення Конституційного Суду щодо статусу нинішньої парламентської коаліції, докорінно відмінне від попереднього рішення в 2008 році, сприймається виключно як політичний, а не правовий акт, проте опозиції у будь-якому разі необхідно модернізувати методи дискусії з поправкою на політичну легітимізацію коаліції.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«У випадку з рішенням КС щодо коаліції «Стабільність і реформи» ми маємо справу з виключно політичним, а не правовим рішенням. І в цьому контексті ні про будь-яку суспільну легітимізацію нової влади говорити не доводиться. В очах і суб`єктів коаліції, і опозиції парламентська більшість перебуватиме у підвішеному стані», - вважає експерт.

Водночас, на думку В.БАЛИ, правила гри на рівні влада-опозиція однозначно зміняться. «Після рішення КС опозиція змушена взяти до уваги факт політичної легітимізації коаліції і радикально переформатувати пріоритети і методи своєї діяльності. Це означає, що необхідно буде посилювати конструктивну складову дискусії і йти від факту невизнання коаліції», - вважає директор АМС.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав, що окремі народні депутати, зокрема, які не входять до складу фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції. Про це йдеться в оприлюдненому 8 квітня рішенні КС у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень частини 6 статті 83 Конституції України, частини 4 статті 59 Регламенту Верховної Ради України про можливість окремих народних депутатів брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Рішення зачитав голова КС Андрій СТРИЖАК.

19 вересня 2008 року КС оприлюднив рішення про те, що коаліцію у парламенті можуть формувати виключно фракції. Про це йдеться у рішенні Конституційного Суду за конституційним поданням 105 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень ч. 6, 7, 9 ст. 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у ВР). Рішення оприлюднив голова КС А.СТРИЖАК.