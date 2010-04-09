Литвин побачив позитив у рішенні КС про коаліцію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає позитивним рішення Конституційного Суду щодо формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з членами Малої академії наук.

«Я бачу в ньому позитив», - сказав В.ЛИТВИН. Він пояснив це тим, що рішенням КС вказано, що на першому місці має бути депутат, а не фракції. У той же час, на думку голови ВР, другий крок має бути у зміні виборчої системи, яка б також поставила на перше місце депутата і виборця, а не політичні сили.

«Вихід - у прийнятті Виборчого кодексу, в якому чітко потрібно зафіксувати, що Виборчий кодекс може бути змінено тільки конституційною більшістю», - сказав голова парламенту.

В.ЛИТВИН зауважив, що це потрібно для того, аби «ні в кого не було сверблячки перед кожними виборами з урахуванням розстановки політичних сил підім’яти виборче законодавство під себе».