Литвин побачив позитив у рішенні КС про коаліцію
Спікер знає, яким має бути другий крок
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає позитивним рішення Конституційного Суду щодо формування коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з членами Малої академії наук.
«Я бачу в ньому позитив», - сказав В.ЛИТВИН. Він пояснив це тим, що рішенням КС вказано, що на першому місці має бути депутат, а не фракції. У той же час, на думку голови ВР, другий крок має бути у зміні виборчої системи, яка б також поставила на перше місце депутата і виборця, а не політичні сили.
«Вихід - у прийнятті Виборчого кодексу, в якому чітко потрібно зафіксувати, що Виборчий кодекс може бути змінено тільки конституційною більшістю», - сказав голова парламенту.
В.ЛИТВИН зауважив, що це потрібно для того, аби «ні в кого не було сверблячки перед кожними виборами з урахуванням розстановки політичних сил підім’яти виборче законодавство під себе».