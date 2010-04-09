До Києва приїхав Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ прибув до Києва з дводенним офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» його зустрічали перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ та посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

Сьогодні у програмі візиту С.ЛАВРОВА - участь в церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата разом з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.