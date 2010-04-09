До Києва приїхав Лавров
18:10, 09 квітня 2010Політика
1052 0
Сьогодні в програмі - покладання квітів разом з Грищенком
Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ прибув до Києва з дводенним офіційним візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» його зустрічали перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ та посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.
Сьогодні у програмі візиту С.ЛАВРОВА - участь в церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата разом з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter