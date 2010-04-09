Янукович утворив Раду регіонів

Як консультативно-дорадчий орган

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Раду регіонів як консультативно-дорадчий орган. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Рада займатиметься питаннями збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, проблемами покращання інвестиційної привабливості на місцях, а також активно працюватиме над адміністративно-територіальною реформою.

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