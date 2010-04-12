АМК хоче саджати за картельні змови

Антимонопольний комітет України ініціює введення кримінальної відповідальності за антиконкурентні змови. Про це УНІАН повідомила прес-служба АМК з посиланням на слова голови комітету Олексія КОСТУСЄВА.

Повідомляється, що Антимонопольний комітет має намір звернутися до Верховної Ради з проханням підтримати у другому читанні законопроект про введення кримінальної відповідальності за антиконкурентні змови.

О.КОСТУСЄВ зазначив, що керівництво держави поставило за мету забезпечити в Україні високоефективну ринкову економіку і доручило відповідним органам влади вжити всіх необхідних заходів для попереджання безпідставних цінових сплесків. На думку О.КОСТУСЄВА, дієвим засобом запобігання антиконкурентним узгодженим діям підприємців, які несуть найбільшу загрозу економічному розвитку країни, стане введення кримінальної відповідальності для конкретних осіб, які ухвалюють рішення про змову.

На думку голови АМК, у сьогоднішніх умовах, коли бізнес у багатьох випадках намагається перевести власні фінансові ризики на споживачів за рахунок таємних домовленостей щодо завищення цін або розподілу товарних ринків, ухвалення парламентом розробленого комітетом законопроекту слугуватиме реальним попереджанням неправомірних дій.

«Упевнений, що всі розуміють, що вантаж штрафних санкцій, які може накладати Антимонопольний комітет і які він застосовує до підприємств-порушників за змову, лягає врешті-решт на трудові колективи, тоді як конкретні їх керівники, які домовляються про неправомірні дії, залишаються поза відповідальністю. Це не зовсім правильна, недосконала система, і тому я сподіваюся, що закон про введення кримінальної відповідальності за картелі буде ухвалений народними депутатами. Можна багато дискутувати з приводу цієї ініціативи, але те, що існування такого закону відразу ж забезпечить дієве попереджання змов, є беззаперечним», – сказав О.КОСТУСЄВ, додавши, що в США за участь у картелі встановлене тюремне ув‘язнення на декілька років.

Крім того, голова АМК висловив сподівання на підтримку Верховною Радою законопроекту про підвищення штрафних санкцій, які можуть накладати територіальні відділення комітету, оскільки на сьогодні максимально можливий штраф, який може застосувати регіональний підрозділ АМК, становить лише 17 тис. грн. «Ми вважаємо, що ця норма є застарілою, і добиватимемося підвищення граничного рівня фінансових санкцій відділень Антимонопольного комітету до 100 тис. грн.», – заявив О.КОСТУСЄВ.