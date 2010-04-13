Обама і Янукович прийняли спільну заяву

Президенти України та США Віктор Янукович і Барак Обама підтверджують стратегічне партнерство між двома країнами.

Про це йдеться в їх спільній заяві, прийнятій після закінчення зустрічі глав двох держав.

У документі зокрема йдеться, що президенти України і США "засвідчили наміри вибудовувати відносини на основі хартії про стратегічне партнерство Україна-США та комісії стратегічного партнерства".

"Обидва лідери відзначили спільні інтереси і цінності їхніх країн, відображені в хартії, а саме: демократію, економічну свободу і добробут, безпеку і територіальну цілісність, енергетичну безпеку, співпрацю в оборонній сфері, верховенство права і міжособистісні контакти", - цитує Українська правда.

Крім того, під час зустрічі президенти обговорили питання, пов`язані з відновленням після глобальної економічної кризи.

Зокрема Янукович відзначив рішучість долати економічні виклики, що стоять перед Україною шляхом реалізації програми системних реформ і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Президент Обама підтримує цю рішучість", - підкреслюється в заяві.

Також у документі йдеться про те, що глави двох держав відзначили потенціал для розширення двосторонньої торгівлі та інвестицій і оголосили про наміри зміцнювати взаємодію з економічних, фінансових та інвестиційних питань.