БЮТ вимагає від Литвина розслідування

Фракція БЮТ вимагає, аби завтрашній порядок денний засідання Верховної Ради був сформований виключно за пропозиціями опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що згідно з регламентом ВР, у середу Верховна Рада повинна розглядати ті питання, які ініціює опозиція. І.КИРИЛЕНКО зауважив, що фракція БЮТ ще минулого тижня подала свої пропозиції, однак вони жодним чином не відображені у завтрашньому порядку денному.

Лідер фракції БЮТ наголосив, що його політична сила пропонує розглянути завтра понад 20 питань. «Ми хочемо знати, чому наші пропозиції проігноровані», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він звернувся до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням провести службове розслідування з метою з’ясування причин ігнорування прав опозиції.