Литвин: бюджет треба прийняти «кров з носа» до 1 травня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає ухвалити бюджет до 1 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що на сьогодні фактично уряд завершив підготовку даного питання, але «проблема одна – ціна на газ, яка зараз вирішується».

В.ЛИТВИН підкреслив, що бюджет необхідно прийняти «кров з носа» до 1 травня з огляду на те, що необхідно зробити виплати учасникам війни перед 9 травня. За його словами, йдеться про суму десь близько 1 млрд. 200 млн. грн.

В.ЛИТВИН підкреслив, що такі виплати можна зробити лише маючи ухвалений бюджет на поточний рік. Він наголосив, що потрібно зробити все для того, щоб ветерани війни отримали передбачені для них виплати.