До Януковича переметнувся ще один «соратник» Тимошенко
10:14, 13 квітня 2010Політика
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У більшості - 241 народний депутат
Народний депутат України Володимир ІВАНЕНКО увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зачитав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на засіданні парламенту сьогодні.
В.ІВАНЕНКО є членом фракції БЮТ і пройшов до парламенту за списком БЮТ під 142 номером.
Наразі у коаліції нараховується 241 народний депутат.
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