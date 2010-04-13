До Януковича переметнувся ще один «соратник» Тимошенко

Народний депутат України Володимир ІВАНЕНКО увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зачитав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на засіданні парламенту сьогодні.

В.ІВАНЕНКО є членом фракції БЮТ і пройшов до парламенту за списком БЮТ під 142 номером.

Наразі у коаліції нараховується 241 народний депутат.