Боделана допитали у прокуратурі

Минулої суботи у прокуратурі Одеської області допитали як свідка у справі, порушеній за фактом зловживання службовим становищем, колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, зазначивши, що стосовно цієї особи відмінено постанову про оголошення в міжнародний розшук, постанову про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Також з Р.БОДЕЛАНА знято обвинувачення за статтею, порушеною ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Подальше розслідування у справі проводитиме прокуратура Одеської області.