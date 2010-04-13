Боделана допитали у прокуратурі
10:24, 13 квітня 2010Політика
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|Руслан Боделан
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, зазначивши, що стосовно цієї особи відмінено постанову про оголошення в міжнародний розшук, постанову про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Також з Р.БОДЕЛАНА знято обвинувачення за статтею, порушеною ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Подальше розслідування у справі проводитиме прокуратура Одеської області.
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