ТСК з розслідування отруєння Ющенка почила в бозі

У Верховній Раді України припинила роботу Тимчасова слідча комісія парламенту з питань розслідування обставин отруєння колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що комісія припинила свою діяльність згідно з Регламентом ВР, оскільки збіг термін її повноважень та не було надано звіт Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, ТСК з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА було створено 31 березня 2009 року. Головою ТСК був народного депутата з фракції Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ.