Верховна Рада призначила нових голів двох комітетів

Верховна Рада України призначила нових голів комітетів замість тих, що склали свої депутатські повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови "Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України (щодо чисельного та персонального складу комітетів Верховної Ради України шостого скликання) проголосували 234 народні депутати з 433 зареєстрованих в сесійній залі.

За ухвалення рішення проголосували 169 депутатів від фракції Партії регіонів, 11 - від БЮТ, 6 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 17 – від Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Зокрема, постановою народного депутата від фракції Партії регіонів Григорія КАЛЕТНІКА призначено головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин; депутата від фракції Партії регіонів Олександра ПЕКЛУШЕНКА - головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. В той же час з постанови було вилучене положення про призначення голови комітету ВР з питань свободи слова через наполягання фракцій опозиції.

Крім того, постановою призначено депутата від фракції Партії регіонів Петра МЕЛЬНИКА заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету; депутата від фракції Партії регіонів Юрія ВОРОПАЄВА - заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, депутата від фракції Партії регіонів Володимира ОЛІЙНИКА - першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; депутата від фракції Партії регіонів Максима ЛУЦЬКОГО призначено першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Крім того, регіонала Олексія КУНЧЕНКА призначено заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; а Володимира ТОЛСТЕНКА - секретарем Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Крім того, до складу комітетів були введені народні депутати від фракції Партії регіонів, які нещодавно були обрані до ВР, а також ті народні депутати від інших фракцій, які досі не працювали в комітетах.

Депутати від фракції БЮТ пропонували відкласти розгляд цього питання, аби узгодити всі позиції по комітетах, але коаліція на це не погодилася.