Експерт думає, що Табачник ставить експеримент на російській владі

Представники нової влади на чолі із Віктором ЯНУКОВИЧЕМ уже зробили чимало резонансних заяв та реальних кроків у гуманітарній сфері, які спрямовані на те, щоб максимально ослабити Україну.

Таку думку висловили провідні українські експерти в опитування, проведеному PR-групою «Polittech».

На думку експертів, “особливо на цій ниві відзначається міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК. Зокрема, абітурієнтам дозволено здавати тести мовою навчання у школах, підвищення ваги атестату, що значно знижує вагу незалежного тестування та ін. Останніми днями одіозний чиновник взявся за історію. Так, ТАБАЧНИК ратує за повернення у підручники терміну «Велика Вітчизняна війна». А у викладанні історії він хоче відмовитися від принципу етноцентризму (етнічного підходу), а перейти на т.зв. принципи антропоцентризму (в центрі людина, а не держава)”.

Так, історик і політолог Олександр ПАЛІЙ вважає, що такими змінами у гуманітарній політиці України Д.ТАБАЧНИК намагається завдати максимальної шкоді українському національному становленню. “Очевидно, це зумовлено його особистими фобіями і співпрацею із центрами поза межею України. У здоровій сильній Україні він не бачить для себе місця”, - припустив експерт і запропонував: “Нехай Д.ТАБАЧНИК викладанні історії на принципі антропоцентризму запропонує Росії, яку він так любить”.

При цьому він упевнений, що все, що зараз робиться, робиться за згоди Віктора ЯНУКОВИЧА. “Адже він прекрасно розумів, які будуть наслідки після призначення тих чи інших осіб на владні посади. Тепер усі ці дії влади спрямовані на те, щоб максимально ослабити Україну, розпорошити наш народ на окремі індивідууми (східняків, західників тощо). По частинах легше впоратися із народом”, - наголосив О.ПАЛІЙ.

У свою чергу політичний експерт і поет Володимир ЦИБУЛЬКО переконаний, що “маневри ТАБАЧНИКА і компанії, в першу чергу, пов’язані із намаганням розіграти кумівську модель стосунків із Росією”. Тобто, вважає експерт, “запропонувати Росії аж такий гуманітарний пакет на тлі якого будь-які спроби Москви перевести стосунки із Україною на такий тупо прагматичний рівень виглядали б як не дружній глибоко ворожий жест”. “Це бажання зіграти на сентименті, хоча російська влада уже давно несентиментальна і вона інших стосунків, ніж прагматичні не передбачає. Швидше за все це експеримент. І коли він потерпить крах, то така ж участь чекає ТАБАЧНИКА і компанію”, - упевнений В.ЦИБУЛЬКО.

Він також вважає, що нинішня українська влада “зараз намагається не просто продемонструвати ідеологічну лояльність до Росії, а зробити це розрахунком в обмін на газові знижки”. “Чому, окрім оцих ідеологізованих заяв та пропозицій, взагалі ховається від експертного ока тема: що пропонував АЗАРОВ в обмін на дешевий газ? Опозиція прямо говорить, що, влада фактично пропонує здати незалежність України”, - зазначив експерт.

На думку політичного аналітика PR-групи «Polittech» Ярослава МАКІТРИ, “гуманітарна політика команди ЯНУКОВИЧА переслідує дві основні цілі. По-перше, це намагання сподобатися Кремлю, щоб виторгувати для себе певні бізнес-преференції. По-друге, будучи неспроможними виконати дані на виборах соціальні обіцянки, влада резонансними кроками у гуманітарній сфері відводить увагу своїх виборців від соціально-економічних проблем”. “При цьому «зіштовхуються лобами» діаметрально протилежні радикальні прошарки суспільства, щоб у такій «каламутній водичці ловити рибку», вважає він .

“А щодо намірів ТАБАЧНИКА викладати історію в школах на принципах антропоцентризму замість етноцентризму, то, можливо, це всього-на-всього спроба розтлумачити майбутнім поколінням політичні процеси, які зраз відбуваються в Україні”, - припустив він. “Зокрема, нещодавнє резонансне рішення КСУ прийняте якраз, не виходячи із інтересів держави чи нації, а саме на користь однієї людини – Віктора ЯНУКОВИЧА. Ось вам і людина, яка в центрі усього – «чистої води» антропоцентризм”, - пояснив експерт.