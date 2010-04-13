ПР пропонує БЮТ поміняти свободу слова на гроші?

Фракція Партії регіонів готова обміняти керівництво в парламентському Комітеті з питань свободи слова та інформації на керівництво в Комітеті з питань податкової та митної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що для влади важливо, аби податковий комітет очолював представник коаліції.

На сьогодні Комітет ВР з питань податкової та митної політики очолює народний депутат України від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ вимагає розгляду питання щодо перерозподілу парламентських комітетів між опозицією і коаліцією, щоб комітети, які мають контролюючі функції, очолили представники опозиції.

Сьогодні під час Погоджувальної ради лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що фракція БЮТ увесь тиждень готувала свої пропозиції стосовно перерозподілу комітетів. За словами лідера фракції БЮТ, учора всі пропозиції були передані до регламентного комітету.