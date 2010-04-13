Меркель запросила Януковича в Берлін

12 квітня 2010 року під час роботи Саміту з питань ядерної безпеки, в якому, як відомо, беруть участь лідери 47 держав, відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Під час спілкування було обговорено деякі аспекти двосторонніх відносин. В.ЯНУКОВИЧ поінформував А.МЕРКЕЛЬ про стабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні, а також початок роботи над системними реформами економіки.

Федеральний канцлер Німеччини запросила Президента України відвідати Берлін.

Під час вечірнього заходу для глав держав-учасниць Саміту, присвяченого питанням загрози ядерного тероризму, В.ЯНУКОВИЧ також провів зустрічі з прем`єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ, прем`єр-міністром Індії Манмоганом СІНГХОМ, прем`єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ та Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, з якими було обговорено низку актуальних питань двостороннього співробітництва.