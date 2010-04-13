Шуфрич чекає авралу в Києві на вихідні

МНС вдалося мінімізувати загрозу підтоплення Києва під час весняної повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Ми мінімізували загрозу підтоплення Києва. Тим не менше, за прогнозами, очікується підтоплення Гідропарку, окремих районів Осокорків на рівні фундаментів… Також ми очікуємо підтоплення окремих об’єктів, у тому числі в Конча-Заспі… Але для нас головне, щоб не дати воді перелити захисні дамби Подолу», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, очікується, що пік проходження максимальної кількості води через Київ відбудеться 17-18 квітня.

При цьому міністр зазначив, що рівень підтоплення буде залежать від того, як спрацюють всі гідроспоруди Дніпровського каскаду.

Наразі, за прогнозами, «велика вода» пройде на рівні 94-94,5 м за балтійською системою при висоті захисних дамб 95,5-96 м.