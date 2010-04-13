Українці поставили антирекорд щодо одружень

В Україні кількість зареєстрованих шлюбів у першому кварталі цього року була рекордно низькою за останні 15 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це заявив глава відомства Олександр ЛАВРИНОВИЧ із посиланням на статистичні дані Мін’юсту щодо реєстрації актів цивільного стану громадян.

За його словами, кількість громадян, які виявили бажання зареєструвати шлюб у першому кварталі поточного року, була рекордно низькою з часів кризових 90-х років. Міністр зазначив, що починаючи із 2000 року, зниження кількості зареєстрованих шлюбів традиційно відбувалося лише у високосні роки, які, за народними повір’ями, є нещасливими для одружень.

Загалом від початку 2010 року в Україні було зареєстровано 37,5 тис. шлюбів, що майже на третину менше у порівнянні з аналогічними показниками 2007-2009 років.

Разом із тим, якщо у І кварталі високосного 2008 року у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року кількість шлюбів зменшилася лише на 4,5 %, то у І кварталі 2010 року, у порівнянні з цим же періодом 2007 року, кількість зареєстрованих шлюбів зменшилася майже на 30%.

Водночас міністр юстиції згадав про позитивну тенденцію щодо зниження кількості розірваних шлюбів, яка триває в Україні вже багато років. Так, у І кварталі 2010 року українці встановили черговий рекорд – порівняно із першим кварталом 2009 року кількість розлучень знизилася ще на 5%.

Загалом, повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, кількість укладених шлюбів в Україні традиційно перевищує кількість розірваних, у різні роки на кожен розірваний шлюб припадало приблизно 1,5-2 укладених. При цьому найкраще співвідношення одружень-розлучень традиційно фіксується у Закарпатській області, де на кожне розлучення реєструється 3-4 шлюби.

Разом з тим, за рахунок зменшення кількості укладених шлюбів з початку 2010 року, співвідношення одружень-розлучень також погіршилося. У І кварталі поточного року на кожне розлучення в Україні припадало лише 1,3 укладених шлюбів.