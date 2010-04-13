Хрещатиком гулятимуть богатирі (флеш-моб)

17 квітня, о 13.00, у Києві двадцять богатирів із воєводою пройдуть вулицею Хрещатик – від ЦУМу до Майдану Незалежності.

Учасники культурної акції нагадають киянам історію міста, героїчні вчинки пращурів.

Організатори заходу - «Парк Київська Русь», ставлять за мету привернути увагу суспільства до проблеми збереження культурної спадщини, виховання шанобливого ставлення до минулого.

Після акції на Майдані, богатирі прямуватимуть до Золотих воріт, де всі бажаючі зможуть сфотографуватися у богатирському вбранні і взяти участь у розіграші запрошень на відкриття III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь».

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