Вінський пропонує всім поміняти вікна
Як подолати енергозалежність
Україні необхідно долати свою енергозалежність від Росії шляхом зменшення споживання газу завдяки застосуванню енергозберігаючих технологій.
Про це заявив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.
Коментуючи українсько-російські переговори щодо можливості зниження ціни на російський газ, Й.Вінський зазначив: «Політична ціна на газ з боку Росії закінчилася, низької ціни вже не буде». За словами політика, «компроміс, який дозволить країні виплутатися з ями, в яку її зіштовхнули газові контракти, підписані колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, має бути знайдений шляхом переговорів на найвищому рівні».
В той же час, він наголосив, що поступки Росії в атомній та енергетичній сферах, знижуючи газову залежність України, в той же час збільшать її залежність в системі електропостачання. «З точки зору перспективи держави цей варіант навряд чи є оптимальним, я б на нього не йшов», - зазначив Й.Вінський.
Політик наголосив, що зменшенню споживання енергії має приділятися пильна увага на державному рівні. «Ми маємо застосовувати енергозберігаюче обладнання та технології, задіяти альтернативні джерела енергії, і таким способом в кілька разів скоротити споживання газу».
«Причому потрібно не говорити про це, а взяти - і цю програму реалізувати. І вже в бюджеті-2010 поставити питання про те, як за державний кошт забезпечити будинки пластиковими вікнами. Так, один раз держава витратить великі гроші, але водночас це дозволить в рази зменшити споживання теплової енергії, а з ним – і нашу енергозалежність, - на багато років наперед», - підкреслив Й.Вінський.