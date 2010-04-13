На місці катастрофи Ту-154 знайшли ще 20 фрагментів тіл

Слідство припускає, що для огляду місця катастрофи літака Президента Польщі потрібно 3-4 дні

Москва. 13 квітня. УНІАН. Огляд місця катастрофи літака Президента Польщі займе 3-4 дні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова Слідчого комітету при прокуратурі РФ Олександр БАСТРИКІН на засіданні Державної комісії зі встановлення причин катастрофи літака Ту-154.

«Ми припускаємо, що на огляд місця події нам доведеться витратити ще 3-4 дні, оскільки багато речових доказів і фрагменти тіл виявилися глибоко зануреними в грунт на місці події», - сказав О.БАСТРИКІН.

Він повідомив, що 60 слідчих-криміналістів продовжують працювати на місці події.

«Отримано нові результати. Виявлено раніше не виявлені фрагменти тіл, більше 20 фрагментів тіл загиблих при авіакатастрофі. Виявлено 7 пістолетів. Завершено огляд фрагментів літака. І зараз ми приступаємо до детального огляду місця події», - сказав він.

О.БАСТРИКІН зазначив, що частина предметів, коштовностей, документів вже оглянута і передається польській стороні.

Він зазначив, що всі роботи ведуться в тісній взаємодії з оперативною групою військових слідчих Польщі.