На місці катастрофи Ту-154 знайшли ще 20 фрагментів тіл
Виявлено 7 пістолетів
Слідство припускає, що для огляду місця катастрофи літака Президента Польщі потрібно 3-4 дні
Москва. 13 квітня. УНІАН. Огляд місця катастрофи літака Президента Польщі займе 3-4 дні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова Слідчого комітету при прокуратурі РФ Олександр БАСТРИКІН на засіданні Державної комісії зі встановлення причин катастрофи літака Ту-154.
«Ми припускаємо, що на огляд місця події нам доведеться витратити ще 3-4 дні, оскільки багато речових доказів і фрагменти тіл виявилися глибоко зануреними в грунт на місці події», - сказав О.БАСТРИКІН.
Він повідомив, що 60 слідчих-криміналістів продовжують працювати на місці події.
«Отримано нові результати. Виявлено раніше не виявлені фрагменти тіл, більше 20 фрагментів тіл загиблих при авіакатастрофі. Виявлено 7 пістолетів. Завершено огляд фрагментів літака. І зараз ми приступаємо до детального огляду місця події», - сказав він.
О.БАСТРИКІН зазначив, що частина предметів, коштовностей, документів вже оглянута і передається польській стороні.
Він зазначив, що всі роботи ведуться в тісній взаємодії з оперативною групою військових слідчих Польщі.