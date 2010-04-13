У Балоги попереджають про реванш печерних тоталітаристів

Партія “Єдиний центр” закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА особисто покласти край розпочатій окремими представниками його команди деукраїнізації суспільного життя, його інформаційної, культурної та духовної сфер.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного Центру”, про це йдеться у офіційному зверненні до глави держави, яке сьогодні від імені президії партії надіслав голова ЄЦ, народний депутат України Ігор КРІЛЬ.

У документі, зокрема, констатується, що останні публічні заяви та конкретні дії високих посадовців із виконавчої влади, заклики й ініціативи окремих партнерів із парламентської коаліції дають підстави кваліфікувати їх як значну загрозу українській національній ідентичності та вітчизняному гуманітарному простору. Цей негативний процес здатний призвести до серйозних громадянських конфліктів.

На підтвердження таких висновків голова “Єдиного Центру” наводить кілька кричущих прикладів конкретних дій влади, які вже викликали різке несприйняття в суспільстві. Зокрема, це скасування державного статусу іспиту з української мови у вищих навчальних закладах та витіснення рідної мови із зовнішнього незалежного оцінювання знань. У цей перелік внесено і наміри переписування шкільних підручників з історії України «за радянськими зразками й ідеологічними шаблонами сусідньої Росії», коли вилучаються історичні терміни, якими оперують науковці всього світу.

Також члени “Єдиного Центру” критично оцінюють наміри відмовитися від передбаченого законом обов’язкового дублювання фільмів українською мовою, публікування у пресі деякими посадовцями президентської адміністрації власних світоглядних доктрин, які “поглиблюють ціннісний розлом України та зводять стіну відчуження між Заходом і Сходом країни”. “Справою руйнування всього українського” І.КРІЛЬ назвав висловлювання одного з урядовців щодо приєднання нашої країни до союзу з Білоруссю та Росією.

У зверненні до Президента зазначається, що “деякі голови державних адміністрацій прямо потурають тому, як у великих містах і обласних центрах з’являються агітаційні щити із портретами тиранів радянської доби і закликами, що йдуть урозріз із курсом розвитку Української держави, провокують протистояння між соціальними групами. Чиновниками, у тому числі й урядовцями, сприймаються як цілком припустимі ініціативи нечисленних маргіналів зі встановлення пам’ятника Й.Сталіну чи розвішування прапорів СРСР у дні святкування Дня Перемоги”.

“Єдиний Центр” заявляє, що таким чином окремі представники команди Президента навмисно формують підґрунтя для можливого громадянського протистояння. “Адже їхня неприхована антиукраїнська позиція, зокрема, стала сигналом до дії для печерних апологетів тоталітарних ідеологій, які відчули, що настав час для реваншу. Однак більшість наших співвітчизників рішуче проти цього”, - цитує прес-служба звернення партії до Президента. При цьому звертається увага, що наведені дії високопоставлених чиновників громадськістю розцінюються як ознаки нового владного курсу.

На переконання “єдиноцентристів”, глава держави має особисто втрутитися “у процеси вилучення українського з України і рішуче припинити всі дії, які розмивають основи нашої державності”, адже цього вимагає Конституція і цього чекають українці. “Зволікання матиме обвальні наслідки, які відкинуть еволюцію країни на десятиліття назад”, - йдеться у зверненні.

“Єдиний Центр” сподівається, що Президент зможе цьому запобігти.