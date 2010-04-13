У БЮТ не згодні на пропозицію ПР помінятися комітетами

Фракція БЮТ не погоджується в обмін на керівництво Комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, який і так згідно з регламентом парламенту, належить опозиції, віддати посаду керівника Комітету з питань податкової політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив член фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, такі питання треба розглядати в комплексі.

«Не про посади йде мова, а про контроль опозиції над владою. Є логіка речей. Повинно відбутися перезавантаження владних повноважень, і опозиційні комітети мають бути передані опозиції», - сказав С.МІЩЕНКО, зазначивши, що ситуація, яка склалася у Верховній Раді, нагадує йому дитячий садок.

«Партія регіонів поводить себе наче в дитсадку: ти мені літачок, а я тобі машинку. Так і з комітетами: я тобі віддаю свободу слова, а ти мені віддаєш податкову політику», - зазначив він.

Народний депутат повідомив, що фракція БЮТ цього тижня не блокуватиме трибуну через перерозподіл комітетів.

«Це для того, щоб не було брехливих звинувачень, що ми блокуємо Верховну Раду через бюджет», - сказав С.МІЩЕНКО.

За його словами, багато членів самої коаліції висловлюють невдоволення у зв’язку із зволіканням урядом Миколи АЗАРОВА з внесенням до парламенту проекту бюджету на 2010 рік.

«Справа в тому, що ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ та їхня команда сіли в ту ж яму, яку копали нам. Наобіцяли купу соцстандартів, а як виконувати їх – немає коштів...», - сказав С.МІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ вимагає розгляду питання щодо перерозподілу парламентських комітетів між опозицією і коаліцією, щоб комітети, які мають контролюючі функції, очолили представники опозиції.

Сьогодні під час Погоджувальної ради лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що фракція БЮТ увесь тиждень готувала свої пропозиції стосовно перерозподілу комітетів. За словами лідера фракції БЮТ, учора всі пропозиції були передані до регламентного комітету.

В інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив. що фракція Партії регіонів готова обміняти керівництво в парламентському Комітеті з питань свободи слова та інформації на керівництво в Комітеті з питань податкової та митної політики.