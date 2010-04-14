У Європарламенті Януковича і похвалили, і покритикували

Колишній голова Ради національної безпеки та оборони Польщі, депутат Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ назвав заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про відмову від високозбагаченого урану „реальним внеском у світову безпеку”.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, М.СІВЕЦЬ зазначив, що весь світ пам`ятає, як Україна в односторонньому порядку відмовилася від ядерного арсеналу, а тому проголошене у Вашингтоні рішення є „дуже логічним та ефективним продовженням загальносвітової політики нерозповсюдження ядерної зброї”.

Депутат Європарламенту також не вважає таке рішення символічним жестом. „Це – не символічно, тому що ми говоримо про реальні речі та реальні спроможності, які були в руках українських інституцій оборони. І ми ніколи не можемо сказати „ніколи” з приводу того, що може статися з цими речами. Це не вирішить проблеми міжнародної безпеки, але це – внесок, конкретний внесок”, - сказав М.СІВЕЦЬ.

Коментуючи останній розвиток подій у сфері безпеки та української зовнішньої політики, євродепутат висловив думку, що проголошений В.ЯНУКОВИЧЕМ курс на позаблоковий статус України не є ефективним з точки зору довгострокової перспективи. „Якщо Україна вирішить бути нейтральною, це – вільний вибір, але я думаю – тільки тимчасовий. Це - не для довгострокової перспективи, тому що це не ефективно”, - зауважив М.СІВЕЦЬ.