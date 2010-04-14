Кириленко не заспокоїться, поки не відправить Табачника у відставку

Депутатська група «За Україну!», що входить до складу фракції НУ-НС, вимагатиме, аби Верховна Рада повернулася до розгляду питання про звільнення міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, і не заспокоїться, поки не досягне мети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни ВР заявив народний депутат, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Антиукраїнський міністр має бути відправлений у відставку і ми все одно цього доб’ємося», - сказав він.

Як наголосив В.КИРИЛЕНКО, важко переоцінити останні здобутки цього “псевдоміністра”.

Зокрема, за словами народного депутата, саме завдяки діям Д.ТАБАЧНИКА, скасовано іспит з української мови при вступі до вишів, скасовано тестування з української мови у випускних класах шкіл, скасовано обов’язкове зовнішнє оцінювання державною мовою.

Крім того, за словами В.КИРИЛЕНКА, Д.ТАБАЧНИК намагається цензурувати підручники з історії та скасувати обов’язковий дубляж іноземних фільмів українською мовою.

У свою чергу, перший заступник Комітету ВР з питань освіти, народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ зазначив, що така заява В.КИРИЛЕНКА є маргінальною. «Такі заяви роблять маргінали, які зовсім не розбираються ні в системі освіти, ні в системі науки», - сказав він.

Депутат наголосив, що міністр освіти погоджує свої кроки як з освітянами, так і з коаліцією, яка висунула його на цю посаду. «Ми підтримуємо дії міністра, оскільки вони здатні суттєво реформувати галузь освіти та вивести її на більш високий європейський рівень», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.