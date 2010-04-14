Опозиція «сватає» Кисельову Тимошенко

Рада об’єднаної парламентської опозиції закликає ведучого і керівника програми "Велика політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Інтер" Євгена КИСЕЛЬОВА запросити лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО на найближчий випуск програми 16 квітня як основного гостя.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, автори заяви зазначають: "Як несвідому прикрість розцінюємо той факт, що упродовж останніх програм представники парламентської опозиції, зокрема, народні депутати від БЮТ, взагалі не отримують слова. З огляду на вищезазначене, просимо Вас розглянути питання участі лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО у найближчому випуску програми 16 квітня 2010 року в якості основного гостя".

Рада опозиції вважає непорозумінням той факт, що лідера об’єднаної демократичної опозиції Ю.ТИМОШЕНКО, яка на президентських виборах здобула підтримку понад 45% виборців, жодного разу не було запрошено взяти участь у програмі "Велика політика з Євгеном Кисельовим".

"Маємо тверде переконання, що політична ситуація в Україні, яка склалася після перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА, не впливає на Ваші принципи і відданість засадам професійної журналістики", - йдеться у документі.

Заяву Ради об’єднаної парламентської опозиції підписали Борис ТАРАСЮК, Микола КАТЕРИНЧУК, Володимир СТРЕТОВИЧ, Юрій КАРМАЗІН, Роман ЗВАРИЧ, Юрій ЛУЦЕНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Микола ТОМЕНКО, Іван КИРИЛЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ і Григорій НЕМИРЯ.