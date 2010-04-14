МВС поновило видачу закордонних паспортів

Міністерство внутрішніх справ відновило видачу закордонних паспортів, яка була припинена після того, як уряд Юлії ТИМОШЕНКО позбавив консорціум ЄДАПС права друкувати бланки суворої звітності, пише газета “Коммерсант-Украина”(№64).

Новий Кабінет міністрів повернув йому цю можливість, проте у консорціумі нагадують, що заборгованість МВС і Держказначейства перед ним все ще не погашена.

За інформацією видання, МВС почало видавати громадянам закордонні паспорти у понеділок. Відомо, що 4 січня консорціум ЄДАПС, що займається виготовленням бланків суворої звітності, припинив відвантаження закордонних паспортів через заборгованість МВС і Держказначейства за бланки, виготовлені ним у2009 році. На початку 2010 року сума заборгованості становила 150 млн. грн.

Консорціум ЄДАПС (державна автоматизована паспортна система) займається розробкою і впровадженням елементів захисту документів від підробки, зокрема, полікарбонатних сторінок (наприклад, у закордонних паспортах) і голограм (зокрема для акцизних марок алкогольної і тютюнової продукції).

Як розповів заступник генерального директора консорціуму ЄДАПС Олександр ДРАНИКОВ, щоб повернути свої кошти, консорціум був змушений подавати судові позови до МВС і Держказначейства. "Після звернення до суду гроші нам почали перераховувати, але малими частинами. Ми продовжували працювати, незважаючи на брак коштів", – зазначив О.ДРАНИКОВ.

За його словами, друкування бланків остаточно припинилося після того, як 2 березня Кабінет міністрів Ю.ТИМОШЕНКО ухвалив постанову №218, якою фактично позбавив ЄДАПС права виготовлення офіційних бланків, передавши його поліграфічному комбінату "Україна". Крім того, на той час міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО звинуватив консорціум у тому, що він, використовуючи своє монопольне становище, підвищує ціни на продукцію і відмовляється друкувати паспорти без попередньої оплати.

31 березня новий Кабінет міністрів під керівництвом Миколи АЗАРОВА скасував постанову №218. Це дало можливість консорціуму ЄДАПС відновити друкування офіційних бланків закордонних паспортів, посвідчень водіїв і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Втім, за словами О.ДРАНИКОВА, заборгованість МВС і Держказначейства досі не погашена, і становить 119 млн. грн.

“Незважаючи на це, ми продовжуємо роботу. Відпускна ціна на закордонний паспорт не змінювалася вже декілька років – близько 40 грн. за один екземпляр", – повідомив він. Газета зазначає, що вартість оформлення закордонного паспорта зараз становить 383,38 грн.

Як заявив радник міністра внутрішніх справ Костянтин СТОГНІЙ, спеціальна комісія при Кабінеті міністрів розслідує нецільове використання бюджетних коштів, що призначалися для консорціуму ЄДАПС. "180 тис. заявок були вже сплачені, а уряд (Ю.ТИМОШЕНКО) не виплатив ці гроші ЄДАПС. Люди розрахувалися за оформлення паспортів, а чекати їх довелося декілька місяців. Це питання розслідуватиметься на урядовому рівні", – повідомив К.СТОГНІЙ.