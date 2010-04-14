У БЮТ кажуть, що прийшли на Азарова, а він підманув

Партія регіонів і уряд дезінформують народних депутатів і суспільство щодо представлення Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік та Програми дій уряду.

Про це під час виступу у сесійній залі Верховної Ради заявив член фракції БЮТ Михайло КОСІВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Сьогодні в газеті «Голос України» було опубліковане повідомлення, що у середу планується представлення урядової програми розвитку на 2010 рік. Я прийшов, інші депутати прийшли, а програми немає», - сказав він.

М.КОСІВ запропонував уряду Миколи АЗАРОВА «не соромитись і взяти за основу уже готову програму, яку готував попередній уряд».

«9 травня 2009 року була розроблена програма урядом Юлії ТИМОШЕНКО. Там було багато пропозицій і від Партії регіонів, і від КПУ. Чому б не узяти її?», - сказав народний депутат.

Так само, на думку М.КОСІВА, М.АЗАРОВ міг би вчинити і з проектом державного бюджету. За його словами, уряд Юлії ТИМОШЕНКО підготував два томи держбюджету на 2010 рік ще у вересні минулого року.

«АЗАРОВ міг би теж використати їх. Я колись працював із цією людиною (АЗАРОВИМ) і знаю, що він сам нічого путнього не напише», - сказав М.КОСІВ.