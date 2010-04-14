Вінський радить уряду розпланувати роботу на 10 років

Стратегічна програма розвитку України має бути комплексною та складатися з кількох документів, переконаний голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

«Слід ухвалити засади зовнішньої та внутрішньої політики України, концепцію розвитку економічної моделі держави, на основі цих засад мають бути прийняті програма діяльності уряду (можливо, навіть на 10 років) та програма соціально-економічного розвитку на 2010 рік, - і вже під цю програму слід ухвалювати Державний бюджет, який економічно її забезпечить», - наголосив в інтерв`ю журналістам Й.Вінський.

За словами політика, «така логіка дає і стратегію, і тактику, і вирішення багатьох питань».

В той же час, Йосип Вінський підкреслив, що нинішньому уряду доводиться працювати в дуже прагматичних умовах і бути дуже технічним з огляду на те, що попередній уряд під керівництвом Юлії Тимошенко не зміг вчасно забезпечити прийняття бюджету на 2010 р. Лідер народників прогнозує, що «бюджет цього року буде консервативним, тому що прагматично за місяць вирішити всі накопичені питання неможливо».

В той же час, вже наступного року екс-міністр транспорту очікує від уряду саме такого - комплексного - підходу до формування стратегічної програми розвитку. «Тоді ми, мабуть, вперше за роки незалежності держави будемо мати розуміння того, куди ми йдемо, як ми йдемо і якими механізмами і процедурами ми вирішуємо ті питання, які перед нами стоять», - наголосив Й.Вінський.