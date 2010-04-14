Нардепи сьогодні впорались достроково

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН достроково закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив, що усі питання порядку денного, які були передбачені на сьогодні, розглянуто.

Засідання було закрито о 13 годині 12 хвилин.

Як відомо, у середу парламент працює у сесійному режимі лише на ранковому засіданні.