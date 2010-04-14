Нардепи хочуть заборонити «битви екстрасенсів»

14:17, 14 квітня 2010
Політика
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За демонстрацію надздібностей - штраф

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується  заборонити діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання долі.

Цікаво, що така ідея об’єднала представників усіх парламентських фракцій, як про урядових, так і опозиційних. Серед авторів законопроекту - бютівці Павло Унгурян, Валерій Дубіль, нунсівець Юрій Бут, регіонал Григорій Смітюх, комуністи Світлана Шмельова та Євген Царьков й литвинівець Микола Рудченко.

Нардепи пропонують запровадити адміністративну відповідальність за діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, надання послуг з передрікання майбутнього, а також поширення інформації та матеріалів, проведення масових заходів за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та заходів з надання послуг з передрікання долі - штраф  від  ста  до  ста п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф за повторну спробу ворожіння, згідно законопроекту, зростатиме до  ста пятидесяти - трьохсот неоподатковуваних мінімумів.

Також нардепи пропонують заборонити рекламу послуг і діяльності екстрасенсів,  знахарів, ворожок та хіромантів, рекламу фільмів, телепередач, масових заходів та  індивідуальних консультацій від “громадян з надздібностями”. Прописати в законі про ЗМІ, що пропаганда такої діяльності у пресі є зловживанням свободою друкованих ЗМІ.

А також заборонити трансляції на телеканалах “передач та програм  або  відеосюжетів,  за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та таких в яких демонструються послуги з передрікання майбутнього (долі), крім документальних фільмів, які розповідають про негативний вплив екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі)”; “трансляції художніх та документальних передач та програм  або  їх відеосюжетів у яких екстрасенси, ворожки, хіроманти, демонструють свою діяльність, а також професійні здібності, методики, обряди, та послуги з передрікання майбутнього (долі), надають консультації, поради...”

 

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