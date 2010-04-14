У Тимошенко не вірять, що в коаліції назбирається 300 нардепів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що без всеукраїнського референдуму не можна ухвалити жодного рішення, яке б суперечило Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи заяви деяких представників фракції Партії регіонів щодо збільшення кількості депутатів у коаліції до 300 і можливості ухвалення таким чином змін до Конституції.

За словами М.ТОМЕНКА, такий розвиток подій характеризуватиме високий ступінь монополізму влади в Україні, а тому він є небезпечним для демократії.

«Але, об’єктивно, кажучи можливість доведення коаліції до 300 голосів базовим, ціннісним принципам Української держави не загрожує. Проблема багатьох політиків, зокрема, з команди ЯНУКОВИЧА, у тому, що більшість із них так і не знайшли часу ознайомитися з діючою Конституцією», - сказав він.

Як зауважив М.ТОМЕНКО, заяви нинішньої влади про продовження перебування російського Чорноморського флоту у Криму після 2017 року чи про декілька державних мов в Україні є лише передвиборчими або політичними заявами. М.ТОМЕНКО пояснив це тим, що для таких речей потрібно не тільки внести зміни до Конституції, а й затвердити їх на референдумі.

Заступник голови ВР пояснив, що ст. 156 розділу 13 Конституції України чітко формулює, що внесення змін до розділу 1 «Загальні засади» можливе лише за згодою українського суспільства.