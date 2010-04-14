У Донецьку - збройне пограбування банку
15:00, 14 квітня 2010Політика
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Міліція з`ясовує, яку суму викрали
Сьогодні в Донецьку скоєно збройне пограбування відділення «Правексбанку».
Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління міліції, сигнал про пограбування надійшов до міліції з відділення банку об 11.02.
За попередньою інформацією, до відділення банку увірвалися двоє чоловіків у масках. Один із них був озброєний автоматом. Погрожуючи зброєю, вони вимагали віддати гроші. Зараз міліція з`ясовує, яку суму викрали з банку.
За попередньою інформацією, жертв у результаті пограбування немає.
На місці події працює оперативна група міліції.
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