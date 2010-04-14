В ЄЦ кажуть, що в Азарова розробили «ще одну корупційну схему»

Член президії партії “Єдиний Центр”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА закликає уряд вирішити проблему відшкодування податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Якщо уряд має реальні сподівання на середній клас як локомотив виходу з кризи перше, що він має зробити, це вирішити проблему відшкодування ПДВ. Потрібно не роздавати нереальні обіцянки та придумувати напівлегальні схеми, а пропонувати дієвий механізм адміністрування цього податку, який би задовольнив і державу, і бізнес», – заявив В.ПЕТЬОВКА.

На його думку, накопичені роками борги відразу віддати неможливо, але уряду потрібно починати це робити, принаймні від тоді, відколи він перебуває при владі. «Бізнес, позбавлений обігових коштів, не заробляє сам і не дає можливості заробляти державі. По суті, неповернутий ПДВ є безвідсотковим кредитом, який держава взяла у підприємців. Але вони сьогодні не в тому економічному стані, що б робити такі коштовні подарунки», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Народний депутат зазначив, що уряд зобов’язався остаточно вирішити проблему відшкодування ПДВ до 1 червня цього року, але спосіб, у який він збирається це зробити, не додає особливого оптимізму. «Цінними паперами, які уряд збирається роздавати замість «живих» грошей, з постачальниками не розрахуєшся і зарплату не виплатиш. По суті, це ще одна корупційна схема, розроблена під окремі уповноважені банки. Але в економіці від того коштів більше не стане», - наголосив він.

В.ПЕТЬОВКА зазначив, що ситуація, яка склалася з відшкодуванням ПДВ, є вигідною для тих, хто навчився маніпулювати та заробляти на цьому.

«З такою швидкістю, як змінювалось законодавство, що регулює ПДВ, в країні не змінювалися навіть уряди. Але жодна владна команда серйозно не намагалася поламати схему, а навпаки – доповнювала існуючу систему своїм конкретним інтересом. В результаті маємо значну кількість пільговиків, які, наприклад, мають право на першочергове отримання ПДВ. Такий підхід не просто порушує конституційний принцип рівності перед законом, він створює прецедент поділу бізнесменів за принципом свій - чужий», - зауважив В.ПЕТЬОВКА.