Янукович поїде на похорони Качинського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поїде до Польщі на церемонію поховання польського Президента Леха Качинського 18 квітня у Кракові.

Це УНІАН підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.

Як повідомили у прес-службі Президента України, “глава держави відвідає Краків, де візьме участь у жалобній церемонії прощання із трагічно загиблим Президентом Польщі Л.Качинським та його дружиною Марією”.

Як повідомляв УНІАН, похорони Л.Качинського та його дружини Марії відбудуться у неділю на території королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за польським часом.

У церемонії поховання польського Президента також візьмуть участь Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, президенти США та Франції Барак ОБАМА та Ніколя САРКОЗІ.