Янукович поїде на похорони Качинського
Підтвердили в МЗС
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поїде до Польщі на церемонію поховання польського Президента Леха Качинського 18 квітня у Кракові.
Це УНІАН підтвердили у Міністерстві закордонних справ України.
Як повідомили у прес-службі Президента України, “глава держави відвідає Краків, де візьме участь у жалобній церемонії прощання із трагічно загиблим Президентом Польщі Л.Качинським та його дружиною Марією”.
Як повідомляв УНІАН, похорони Л.Качинського та його дружини Марії відбудуться у неділю на території королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за польським часом.
У церемонії поховання польського Президента також візьмуть участь Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, президенти США та Франції Барак ОБАМА та Ніколя САРКОЗІ.