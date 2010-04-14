Азаров змінив заступника Грищенка
18:58, 14 квітня 2010Політика
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Розпорядження - на сайті Кабміну
Кабінет міністрів звільнив Валерія ЧАЛОГО з посади заступника міністра закордонних справ України та призначив на цю посаду Віктора МАЙКА.
Про це йдеться у розпорядженнях Кабміну від 12 квітня 2010 року, опублікованих на Урядовому порталі.
Як повідомлялося, В.ЧАЛИЙ обіймав посаду заступника глави МЗС з листопада 2009 року.
В.МАЙКО працював послом України у Туркменістані і Афганістані (за сумісництвом).
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