Азаров змінив заступника Грищенка

Кабінет міністрів звільнив Валерія ЧАЛОГО з посади заступника міністра закордонних справ України та призначив на цю посаду Віктора МАЙКА.

Про це йдеться у розпорядженнях Кабміну від 12 квітня 2010 року, опублікованих на Урядовому порталі.

Як повідомлялося, В.ЧАЛИЙ обіймав посаду заступника глави МЗС з листопада 2009 року.

В.МАЙКО працював послом України у Туркменістані і Афганістані (за сумісництвом).