Януковича у Львові зустрінуть гаслами "Бандера – наш герой"

19 квітня, у день приїзду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Львів, біля Львівської обласної державної адміністрації «Наша Україна» розпочне масову акцію «Наступ Москви зупинити».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник виконкому Львівської обласної організації партії «Наша Україна» Олесь Старовойт.

За його словами, до акції долучаться інші патріотичні партії та громадські організації в координації зі студентськими організаціями Львівщини

«Завтра Віктор ЯНУКОВИЧ приїздить до Львова, щоб представити нового голову Львівської ОДА. Завдання акції – показати Президенту ЯНУКОВИЧУ, що українці не будуть терпіти на посаді міністра освіти українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА. Якщо він не буде знятий з посади, протести сколихнуть всю Україну», - пообіцяв О.СТАРОВОЙТ.

«Акція розпочнеться об 11:00 біля стін Львівської ОДА і відбуватиметься під гаслами «Бандера – наш герой», «Табачника – геть з України !» та «Україні бути українською», - зазначив «нашоукраїнець».

«Також ми прагнемо застерегти ЯНУКОВИЧА від спроб позбавити Степана Бандеру звання Героя України, адже переконані, що для цього немає ні юридичних, ні моральних підстав», - зауважив у коментарі кореспонденту народний депутат, член політради «Нашої україни» Андрій ПАРУБІЙ.

Він наголосив, що акція 19 квітня матиме попереджувальний характер.

«З 20 квітня студентські організації планують розпочати пікет Львівської обласної ради. Акції протесту будуть тривати, доки питання про статус Бандери не буде знято з порядку денного і поки ТАБАЧНИКА не буде відправлено у відставку», - підкреслив А.ПАРУБІЙ.