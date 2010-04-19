У ЄЦ стверджують, що кожна гривня з держбюджету має приносити три

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що народні депутати від партії підтримають проект бюджету на 2010 рік за умови його реалістичності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Депутати від “Єдиного Центру” готові проголосувати за проект бюджету-2010 у разі, якщо він буде відповідати головному критерію – реалістичності. І видаткова, і дохідна частина бюджету повинні ґрунтуватися на реальних економічних розрахунках, а не на бажанні урядовців сподобатися всім», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи підготовку державного бюджету на 2010 рік.

Він вважає, що першим іспитом для влади стане визнання реального дефіциту бюджету. «Минулий уряд запам‘ятався тим, що намагався приховати реальну різницю між доходами та видатками бюджету. Результатом стала хронічна недостача коштів у державі, постійні проблеми Пенсійного фонду, «Нафтогазу України», заморожування коштів місцевих органів влади. Тому кошторис на 2010 рік має бути підготовлений без маніпуляцій із такими важливими показниками», - зазначив І.КРІЛЬ.

На його думку, іншим важливим питанням є зменшення бюджетного дефіциту. «В умовах кризи всі плани по збільшенню доходів можуть виявитися неадекватними до реальної соціально-економічної ситуації в країні. Уряду потрібно думати про зменшення видатків. Тому першим, на чому держава може суттєво зекономити, – це перегляд системи пільг і субсидій. Другим важливим елементом має стати наведення ладу в державних фінансах, зокрема в системі держзакупівель, адмініструванні ПДВ тощо», - наголосив І.КРІЛЬ.

Голова “Єдиного Центру” наголошує, що інший принцип, який має бути відображений у бюджеті-2010 – «кожна гривня із державного бюджету має приносити три». «Зараз у нас понад 600 державних програм. Держава хоче підтримувати все - від екзотичних видів альтернативного палива до програм космічного розвитку. Тягнути їх всіх нереально і не доцільно. Зараз потрібно підтримувати перш за все ті програми, які можуть дати кумулятивний ефект – підштовхнути до розвитку суміжні галузі. Це, перш за все, будівництво, розвиток інфраструктури тощо. І кількість таких програм має бути в межах розумного, з фінансуванням не з ефемерного Стабфонду, а за рахунок реальних джерел», - вважає І.КРІЛЬ.

На думку депутата, від підходу до розробки головного кошторису країни буде залежати доля економіки країни на найближчі два роки. «Зараз уряд має дати відповідь на питання – чи Україна починає виходити із економічної кризи, чи продовжує знаходитися у стагнації. І відповідь на це питання є значно важливішою, аніж прагнення сподобатися виборцю», - сказав І.КРІЛЬ.