Шевченко: "Інтер" перетворюється на інструмент боротьби з опозицією

Телеканал «Інтер» стає інструментом боротьби влади під керівництвом Президента України Віктор ЯНУКОВИЧА з опозицією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, таку думку висловив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, коментуючи заяву ведучого “Великої політики” Євгенія КИСЕЛЬОВА щодо об’єктивності роботи телеканалу «Інтер», на якому виходить ця програма.

«Я із великим подивом сприйняв заяву телеканалу «Інтер», де в тому числі йшлося про мою участь у телепрограмі як доказ об’єктивної роботи. У телеканалу специфічні уявлення про участь опозиції в ефірах, тому що я на цій програмі не отримав слова узагалі, за що уже після ефіру отримав особисті вибачення від пана КИСЕЛЬОВА», - заявив А.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, складається враження, що опозиція на телеканалі «Інтер» може бути присутня лише поза кадром або в якості декорацій. Він вважає, що таке відношення телеканалу до представників опозиції продовжує «довгу історію політичних маніпуляцій і темників на «Інтері». «Виглядає дуже однозначно, що канал є політичною дубиною в руках власника, який є головою СБУ і членом команди ЯНУКОВИЧА», - сказав народний депутат. А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що така практика на одному з найпопулярніших каналів продовжує «курс на згортання свободи слова в Україні».

Зокрема, він нагадав про масові напади на журналістів та ліквідацію Національної комісії з питань свободи слова при Президентові, посилення цензури, агресивна позиція щодо медіа Нацкомісії з питань моралі. «Все те, що відбувається зараз зі свободою слова, свідчить, що шлях до несвободи є коротшим, ніж до свободи», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня ведучий ток-шоу “Велика політика” на телеканалі “Інтер” Євген КИСЕЛЬОВ відмовив лідеру об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО в участі у програмі, що мала вийти в ефір того ж дня. Перед цим БЮТ направив до нього відповідного відкритого листа з проханням про участь Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому в ефірі програми Є.КИСЕЛЬОВ наголосив, що українська опозиція та її лідер Ю.ТИМОШЕНКО отримають право взяти участь у програмі "Велика політика" на "Інтері" лише за умови рішення редакційної колегії.