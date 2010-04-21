УП стверджує, що в смертельне ДТП потрапило авто з кортежу Януковича

Загиблий в наслідок ДТП за участі кортежу Януковича є водієм таксі.

Як повідомляє кореспондент "Української правди",на автомобілі ВАЗ, який зіштовхнувся із швидкою з кортежу, було встановлено жовтий сигнальний знак таксі "Фортуна".

Станом на 12:15 загиблого водія таксі дістали з авто та поклали на траву біля місця ДТП.

Пасажира таксі, якого звільнили використовуючи спецзасоби МНС, забрала швидка допомога.

Третім постраждалим був водій авто швидкої допомоги, якому на місці ДТП була надана перша допомога - йому одягли на шию спеціальний засіб.

На місці зібралися близько півсотні представників міліції, які почали проведення слідчих дій та оформлення ДТП.

Як свідчить розташування предметів на проїзній частині, автомобіль таксі правим боком перетнув траєкторію руху швидкої допомоги з кортежу, яка рухалась на надзвичайно високій швидкості.

Внаслідок цього "швидка" протягнула автомобіль таксі близько 20 метрів. Машина ВАЗ повністю зруйнована.

В "швидкій" спрацювали подушки безпеки, яких не було в авто таксі.

На місці події, як пише Українська правда, залишився керівник виїзної охорони Януковича.