У КС пояснили, чому вони відмовили Ющенку

Конституційний Суд України відмовив екс-президенту Віктору ЮЩЕНКУ у відкритті провадження за його поданням про конституційність перебування іноземних військових баз на території України у зв`язку з відсутністю у поданні правових обгрунтувань для цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК.

«До нас звернувся колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО і народні депутати з приводу тлумачення. Але в законі про Конституційний Суд є норма – дуже важлива норма. Для того, щоб подання було розглянуте Конституційним Судом, для цього потрібні правові обгрунтування необхідності тлумачення», - сказав А.СТРИЖАК.

Він зазначив, що екс-президент і його команда направили до КС подання, і не вказали, чому потрібно тлумачити саме цю норму Конституції, і яка в цьому є практична необхідність.

«Це вимога закону. А якщо просто сказати: може чи не може – це записано в Конституції, це міжнародний договір. Тому говорити про те, що Конституційний Суд відмовив, або це йому непідвідомчо - неправильно», - підкреслив А.СТРИЖАК.

При цьому він зазначив, що таке саме подання до КС може бути направлене з дотриманням усіх норм закону.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2010 року В.ЮЩЕНКО звернувся до КС з проханням роз`яснити використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань.

20 квітня КС відмовив В.ЮЩЕНКУ в розгляді його подання щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз.

У відкритті провадження відмовлено у зв`язку з непідвідомчістю цього питання Конституційному Суду, пояснили у прес-службі КС.