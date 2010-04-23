Держдуму РФ зберуть спеціально для ратифікації пакту Януковича-Медведєва

Державна дума РФ 27 квітня проведе позачергове засідання для ратифікації угоди про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив депутат Держдуми РФ, член комітету з оборони Михайло НЕНАШЕВ.

«Державна дума тільки що проголосувала за проведення позачергового засідання 27 квітня для ратифікації угоди, яку підписали глави Росії і України», - сказав М.НЕНАШЕВ.

За його словами, це рішення ухвалене більшістю голосів, хоча не всі депутати Держдуми підтримали таке рішення.

Він упевнений, що депутати Держдуми ратифікують угоду.

За його словами, угода щодо ЧФ РФ нормалізує політичні, економічні та військово-морські відносини України і РФ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

У Верховній Раді України ратифікація цієї угоди планується також 27 квітня.

Як повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН, зі спікером Держдуми РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ була досягнута домовленість, що у вівторок відбудеться одночасна ратифікація угоди як ВР, так і Державною думою Росії.