Попов спростував Януковича: для декого «комуналка» може подорожчати

Тарифи на житлово-комунальні послуги цього року збільшуватися не будуть.

Про це заявив міністр з питань житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ, коментуючи зниження ціни на російський газ, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За оцінками міністра, нова ціна на газ може становити 210-220 дол./тис. куб. м, що гарантує тарифну стабільність і упевненість для споживачів житлово-комунальних послуг.

«Переконаний, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги не збільшуватимуться. У тих містах, де ціни відповідають собівартості послуг, споживачам хвилюватися не варто, проте там, де тарифи занижені, вони будуть переглянуті», - сказав О.ПОПОВ.

Зокрема, це стосується ситуації в столиці, де рівень тарифів на 50% менше від економічно обгрунтованих.

«Тут необхідно шукати шляхи вирішення цієї проблеми: або знайти гроші у міському бюджеті і покривати різницю за рахунок муніципалітету, або поступово виходити на економічно обгрунтований рівень. Це актуальна проблема, яка має місце і в інших містах і регіонах, наприклад, у Криму, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях», – зазначив міністр.

О.ПОПОВ повідомив, що у випадку, якщо б ціна на газ залишилася незмінною, оплата за спожиті гарячу воду і тепло привела б до збільшення плати за житлово-комунальні послуги в 2-2,2 разу.

«Це означає, що квартплата збільшилася б на 300-400 грн. для однокімнатних квартир і на 600 грн. для двокімнатних. Відповідно, ще більше платили б власники трикімнатних квартир», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня у Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА були підписані доповнення до контракту на поставку природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при поставках газу в Україну, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження становитиме 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більш як 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м у 2010 році, і 40 млрд. куб. м - у подальші роки.

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що враховуючи домовленості щодо ціни на газ, досягнуті в результаті переговорів президентів України і Росії 21 квітня, тарифи на газ і житлово-комунальні послуги для населення в 2010 році підвищуватися не будуть.

«Я хотів би сказати, що сьогодні, коли економіка країни перебуває в такому важкому стані, це рішення, як кажуть, дасть нам можливість дуже істотно допомогти нашій економіці. І це дасть нам можливість не підвищувати цього року ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно стабілізувати більшість цін на товари народного споживання і підвищити рівень зростання економіки і конкурентоспроможності різних галузей економіки, в яких велика складова енергетичних ресурсів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.