Ющенко роздумує, чи стояти йому у вівторок під стінами ВР

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає передчасними розмови про об’єднання опозиції, але виступає за координацію дій для спротиву харківським домовленостям Президентів України і Росії про умови базування Чорноморського флоту в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що сьогодні протиріччя, які є між опозиційними силами, не дозволять їм об’єднатися. За його словами, сьогодні навіть навряд чи вдасться зібрати за одним столом представників різних опозиційних сил.

Водночас він вважає, що опозиція може домовитись про спільний план дій на 27 квітня - день ратифікації угоди Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА - для недопущення її ратифікації.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що найбільшу роль у цьому спротиві мають відіграти громадськість та журналісти. На його думку, сьогодні потрібно приспустити партійні прапори і піднімати громадськість. Він також вважає, що нація має зрозуміти, що «харківська змова» - це лише перший пункт багатоходівки зі «здачі національних інтересів”, за якими підуть домовленості у сфері атомної енергетики, авіапромі, у сфері приватизації. «Мова йде про капітуляцію, і у нас є ще декілька днів, коли ми можемо зупинити це зухвальство», - сказав він.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що харківські домовленості ігнорують національні інтереси, оскільки не можна ставити на одну шальку терезів питання національної безпеки та комерційні вигоди.

«Це скочування до Малоросії, яку буде очолювати малоросійський генерал-губернатор», - сказав В.ЮЩЕНКО, вкотре наголосивши, що продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Україні є прямим порушенням Конституції, а також закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики, який передбачає інтеграцію України до євроатлантичного простору.

В.ЮЩЕНКО назвав “військовою окупацією” рішення про продовження перебування Чорноморського флоту РФ. Водночас він переконаний, що цієї «харківської змови» не було б, якби у січні 2009 року не було «московської змови», коли тодішній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вчинила «економічну зраду України, підписавши невигідні для нашої держави контракти».

Разом з тим В.ЮЩЕНКО заявив про готовність координувати свої дії з Ю.ТИМОШЕНКО щодо недопущення ратифікації харківських угод. Водночас він наголосив, що не хоче перетворення акції протесту під стінами парламенту на шоу, на яке будуть звезені люди.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні є дуже дивною позиція міжнародної спільноти і, зокрема, європейських політиків. Тому він вважає, що з ними потрібно зустрічатись і наводити ті аргументи, які змусять їх більш прискіпливо подивитись на харківські домовленості.

«Ми ("Наша Україна" – УНІАН) будемо все робити, щоб заблокувати рішення в парламенті», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши думку, що навряд чи це вдасться зробити, оскільки більшість, яка була сформована у неконституційний спосіб, проголосує «руками-ногами».

Разом з тим В.ЮЩЕНКО вважає, що це не може стати причиною відмови від боротьби аж до денонсації вищезазначених угод. На його думку, це боротьба не на один день, а на місяці.

Також В.ЮЩЕНКО не виключив, що прийде під стіни парламенту 27 квітня, якщо його присутність там буде доцільною. «Я буду там, де це буде найбільше потрібно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня Верховна Рада України та Держдума РФ одночасно ратифікують угоду щодо ЧФ Росії.