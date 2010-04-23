Герман порадила Львову займатися Євро-2012, а не імпічментом Януковича

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН радить депутатам Львівської обласної ради організувати гідну підготовку міста до Євро-2012, а не відволікатися на ініціювання імпічменту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні журналістам, коментуючи звернення Львівської облради до ВР щодо ініціювання процедури імпічменту Президента у зв’язку із підписанням угоди про базування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 року.

«Львівська обласна рада вже стільки всього хотіла – лише ніколи нічого не добилася», - зазначила вона.

У зв’язку з цим Г.ГЕРМАН зауважила, що «коли вона доб’ється хоч чогось, принаймні підготує Львів до Євро, тоді будемо говорити про інші ініціативи».

Як повідомляв УНІАН, депутати Львівської обласної ради сьогодні на позачерговій сесії ухвалили звернення до Верховної Ради з вимогою не допустити ратифікації «харківських угод» та ініціювати усунення Віктора ЯНУКОВИЧА з поста Президента за державну зраду.