Азаров: Росія зобов'язалася вкласти величезні гроші в Севастополь

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ впевнений, що Верховна Рада ніколи не скасує угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Смію вас запевнити, Верховна Рада ніколи такого рішення не ухвалить, тому що це рішення, яке прийняли ми на користь українського народу. Підіть запитаєте жителів Севастополя - вони за чи проти, запитайте жителів Криму, запитайте взагалі більшість населення. Їм що, Чорноморський флот заважає чимось? Кому він заважає? Я не бачу серйозності в тому, як це сказати краще, репеті опозиції. Проти чого вони говорять. Вони що говорять - нашій економіці стане гірше, людям стане жити гірше? Вони про людей думають зараз чи про кого вони думають? Флот знаходиться 20 років в Україні, кому і що поганого зробив", - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в останні 5 років, коли було не зрозуміле питання з подальшим перебуванням ЧФ в Україні, Росія практично нічого не вкладала в інфраструктуру Севастополя.

"Місто приходило в занепад, тому що і влада нічого не вкладала, і Росія нічого не вкладала", - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в результаті домовленості про продовження терміну перебування ЧФ Росія взяла на себе зобов`язання вкладати "величезні" кошти в інфраструктуру Севастополя.