Азаров пояснив, навіщо купувати у Росії більше газу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що економіка України почне зростати, через що вітчизняна промисловість потребуватиме збільшення обсягів споживання газу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам сьогодні.

Голова уряду пояснив, що суттєве зменшення обсягів споживання Україною газу було тимчасовим і обумовлено насамперед економічною кризою: "Під час кризи ми втратили величезний обсяг виробництва. Наприклад, у минулому році наші хімічні заводи простоювали від трьох до шести місяців. Очевидно, що у цих умовах Україна споживала значно менше газу, ніж у часи економічного росту".

Прем`єр підкреслив, що поступово економічна ситуація у державі стабілізується і набирає обертів, що, безумовно, відобразиться на обсягах споживання газу: "Ми розраховуємо на збільшення споживання газу для виробництва: по-перше, буде зростати наша економіка, а, по-друге, щоб у повній мірі підготуватися до зими, Україні потрібно буде закачати додаткові обсяги газу".

Водночас проекти з енергозбереження і структурної перебудови промисловості, які є пріоритетом для уряду, у середньо- і довгостроковій перспективі призведуть до зменшення обсягу споживання імпортних енергоносіїв, сказав М.АЗАРОВ.

Він також наголосив на складності газових переговорів з Росією: "Найважче було домовитися про перегляд газового контракту. Він містив кабальні умови для України і не передбачав мінімальних можливостей для його перегляду. Тому отриманий перегляд – величезний поштовх для відродження нашої економіки".

Прем`єр вважає, що крім газових домовленостей є ще одне важливе досягнення: переговори стали початком відновлення довіри між країнами, взаємовигідного партнерства, а також дозволили залучити Росію до участі у найкрупніших інвестиційних проектах на території України. "Ми хочемо надолужити втрачене, ми хочемо дати можливість нашій економіці піднятися. Те відчуття, що ми почали рухатися у правильному напрямку, – найголовніше відчуття для мене", - сказав М.АЗАРОВ.