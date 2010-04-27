Янукович полетів до Страсбурга

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденним робочим візитом до Страсбурга (Франція) для участі у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачено виступ В.ЯНУКОВИЧА перед депутатами ПАРЄ і відповіді на запитання парламентаріїв, а також проведення низки зустрічей.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, керівником Секретаріату Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО та головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем КОСТОЮ.

У складі української делегації – глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, його заступники Ганна ГЕРМАН та Андрій ГОНЧАРУК, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, народний депутат, заступник члена Венеціанської комісії Сергій КІВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26-30 квітня у Страсбурзі проходить весняна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи.