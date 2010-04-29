Кріль: поновлення Станік - перший крок до відміни конституційної реформи

Поновлення на посаді судді Конституційного Суду скандально відомої Сюзанни СТАНІК стало черговим кадровим рішенням Президента України, яке повертає у владу «тіні забутого минулого».

Так прокоментував учорашній президентський указ голова “Єдиного центру”, народний депутат Ігор КРІЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він нагадав, що на професійній репутації С.СТАНІК за роки її роботи в КС “утворилося чимало брудних плям”, а звинувачення на її адресу в порушенні присяги та корупції лунали з вуст офіційних осіб. «Жодні з серйозних претензій до її порядності вона так і не змогла заперечити, а результатом перевірки її діяльності стало звільнення із суддівської посади. На довгий час ця одіозна фігура відійшла в забуття, звідки її повернула вже нова влада, якій зараз потрібні виконавці, які не відмовляться виконувати доручення, що йдуть урозріз із Конституцією і правом», - зазначив І.КРІЛЬ.

Народний депутат звернув увагу, що з поверненням у Конституційний Суд С.СТАНІК чисельність суддів перевищує встановлену законодавством. Це означає, що вона замінить когось із суддів, які зараз виконують свої обов’язки.

«Очевидно, кадрова ротація відбудеться таким чином, щоб підігнати суддівський корпус «під Президента». Кінцевою метою переформатування КС, найімовірніше, є підготовка грунту під скасування конституційної реформи 2004 року, яка значно обмежила повноваження глави держави. На тлі вже успішної практики цілковитого ігнорування Конституції нинішньою владою таке припущення уявляється цілком реалістичним», - заявив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН 28 квітня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ поновив С.СТАНІК на посаді судді КС, скасувавши указ попереднього глави держави Віктора ЮЩЕНКА про її звільнення.